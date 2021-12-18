بِالفيديو: احتفالات الجزائريين بِالكأس العربية في فرنسا
لم تقتصر الاحتفالات بِإحراز المنتخب المحلّي الجزائري كأس العرب مساء السبت على أبناء الوطن، بل امتدت إلى المهجر وفرنسا تحديدا.
وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت طوقا أمنيا مُشدّدا، بِمناسبة إجراء نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس في مدينة الخور القطرية. تحييدا لِخروج الجماهير إلى شوارع هذا البلد الأوروي.
وتُظهر صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه خروج الجزائريين إلى شوراع فرنسا، للاحتفال بِإحراز تلاميذ مجيد بوقرة الكأس العريية.
Les supporters algériens célèbrent le sacre de l’Algérie à Paris. 🔥🇩🇿 #FIFArabCup
🎥 @ClementLanot pic.twitter.com/Akxx9aSUtx
— Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2021
🇩🇿 DIRECT – #Paris : Les #algériens fêtent, sans débordement et dans la joie, leur victoire face à la #Tunisie en remportant la #FIFArabCup . Une forte présence policière est sur place. à #Barbès. (🎥 Calam_media) #TUNALGpic.twitter.com/514Ft33imS
— FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) December 18, 2021
C Paris ou c’est Beb ElOued 😭🥳🥳🇩🇿#mahrez #TUNALG #FIFArabCup pic.twitter.com/Rhp5W0lboH
— Aminooo ♓️ (@AminooII) December 18, 2021