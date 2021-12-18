بِالفيديو: احتفالات الجزائريين بِالكأس العربية في فرنسا

جزائريو المهجر بِفرنسا لم يستطيعوا كتم فرحتهم (الأرشيف)

لم تقتصر الاحتفالات بِإحراز المنتخب المحلّي الجزائري كأس العرب مساء السبت على أبناء الوطن، بل امتدت إلى المهجر وفرنسا تحديدا.

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت طوقا أمنيا مُشدّدا، بِمناسبة إجراء نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس في مدينة الخور القطرية. تحييدا لِخروج الجماهير إلى شوارع هذا البلد الأوروي.

وتُظهر صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه خروج الجزائريين إلى شوراع فرنسا، للاحتفال بِإحراز تلاميذ مجيد بوقرة الكأس العريية.