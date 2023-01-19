بِالفيديو: ارتباط المنافسات الرياضية الإفريقية بِالثلوج لا يحدث إلّا في الجزائر

أجرى لاعبو المنتخب المحلّي الملغاشي لِكرة القدم تدريباتهم صباح الخميس بِقسنطينة، تحت أجواء غير مسبوقة في إفريقيا، مُرادفة لِتساقط الثلوج.

ويستعدّ منتخب مدغشقر لِمُواجهة نظيره السوداني بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة سهرة الإثنين المقبل، ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وتدرّب لاعبو المنتخب المحلّي الملغاشي بِقسنطينة، تحت أجواء “سيبيرية” قريبة من درجة التجمّد.

ولم يتعوّد لاعبو المنتخب الملغاشي سابقا على قساوة الطقس وتساقط الثلوج، بل الأمر يشمل كلّ المنافسات الرياضية في القارّة السّمراء.

وكانت مدينة قسنطينة قد احتضنت النهائي الإفريقي الوحيد تحت تساقط الثلوج، والأمر يتعلّق بِمسابقة كأس إفريقيا للأندية البطلة (رابطة الأبطال حاليا) في ديسمبر من عام 1988، ومواجهة نهائي إياب تحديدا بين وفاق سطيف وإيوانوانيو النيجيري، بِملعب “محمد حملاوي”.

كما تكرّرت هذه المشاهد (الثلوج) بِملعبَي “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة و”8 ماي 1945” بِسطيف، خلال مشاركة مولودية الجزائر ونصر حسين داي ووفاق سطيف في منافسة دوري أبطال العرب، موسم 2004-2005. وحينها ذُهل متوسط الميدان الإسباني جوسيب غوارديولا الذي كان يرتدي زيّ نادي أهلي الدوحة القطري، في مواجهة المُضيّف فريق “النّسر الأسود”.

ووجب التذكير بِأن لجنة “الكاف” التي تُشرف على تنظيم “شان” الجزائر 2023، أحضرت كرة بديلة بِلون برتقالي، لِاستعمالها – احتياطا – في الميادين التي تُغطّيها الثلوج، أو تشهد تساقطه أثناء تنظيم المقابلات.