بِالفيديو: اعتداء خطير في المغرب على أنصار الترجي التونسي

تعرّض أنصار فريق الترجي التونسي لِكرة القدم، لِاعتداءات خطيرة بِمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتبارى الترجي التونسي مع مُضيّفه الوداد البيضاوي المغربي مساء الأحد، في إطار ذهاب نصف نهائي المنافسة القارّية المُستحدثة والمُسمّاة “الدوري الإفريقي”.

وتداولت الصّحافة التونسية شريط فيديو، يُظهر تخريب جماهير الوداد المغربي لِحافلة استقلّها أنصار نادي الترجي.

وذكر الصّحفي التونسي أحمد عدالة في تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “صعاليكا” بِمدينة الدار البيضاء المغربية يحملون أسلحة بيضاء (سيوف وشماريخ) صعدوا إلى الحافلة، واعتدوا على مُشجّعي الترجي، ونهبوا الأغراض الثمينة التي كانت بِحوزتهم، وخرّبوا المركبة، ثم لاذوا بِالفرار (الفيديو).

وفي بيان لها، ندّدت إدارة نادي الترجي التونسي بِما تعرّض له أنصار فريقها الكروي بِالمغرب، ودعت الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم إلى توفير الحماية لِمُشجّعيها قبل وأثناء وبعد المباراة.