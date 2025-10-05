بِالفيديو: اعتداء همجي صهيوني على مقر اتحاد الكرة الفلسطيني

تعرّضت أسرة اتحاد فلسطين لِكرة القدم، الأحد، لِاعتداء همجي صهيوني على المقر.

ونشر اتحاد الكرة الفلسطيني بيانا، وقال: “يُدين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأشد العبارات الاعتداء الأخير الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقر الاتحاد في بلدة الرام بالقدس، والواقع بجانب الملعب البيتي لمنتخباتنا الوطنية، ملعب الشهيد فيصل الحسيني. حيث أقدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، على اقتحام المنطقة وإطلاق قنابل الغاز والصوت بشكل مباشر نحو مبنى الاتحاد، في اعتداء متعمد عرّض حياة موظفينا للخطر، وأثار حالة من الهلع والخوف بينهم، وأدى إلى توقف كامل في سير العمل وتعطيل مهامهم اليومية، مما شكّل انتهاكاً صارخاً لحقهم في الأمن والسلامة”.

وأضاف: “يأتي هذا الاعتداء في خضم الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي أودت بحياة المئات من الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي، ودمّرت المنشآت والمرافق الرياضية، وأضعفت الأسس التي تقوم عليها الرياضة الفلسطينية. كما تعرّض ملعب فيصل الحسيني مرارا لانتهاكات واعتداءات إسرائيلية متكررة، في وقت يُحرم فيه الاتحاد الفلسطيني باستمرار من حقه في استضافة المباريات الرسمية على أرضه، وهو حق طبيعي ومكفول لكل اتحاد وطني في العالم”.

وتابع اتحاد الكرة الفلسطيني يقول: “إن هذه الاعتداءات ليست أحداثا معزولة، بل تشكّل جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف الرياضة الفلسطينية بجميع مكوناتها، في انتهاك واضح وصريح للمبادئ التي نصت عليها أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والميثاق الأولمبي، والتي تقوم جميعها على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والسلام. وبالرغم من هذه الانتهاكات المستمرة، تواصل إسرائيل التمتع بكامل الامتيازات وتشارك في المنافسات الرياضية الدولية، في مخالفة فاضحة لكل القيم والمبادئ التي تحكم منظومة كرة القدم العالمية، وهو ما يشكل ازدواجية خطيرة تهدد مصداقية وأخلاقية الرياضة العالمية”.

وختم بيانه قائلا: “يدعو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كلا من فيفا ويويفا وجميع المؤسسات الرياضية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف حازم يتمثل في فرض عقوبات فورية على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى أن تتوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين. كما يناشد الاتحاد جميع الاتحادات والأندية واللاعبين حول العالم إلى التضامن مع فلسطين، والتمسك بقيم العدالة وحقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة الجناة على هذه الجرائم المتواصلة. إن كرة القدم لا يمكن أن تُفصل عن الإنسانية، ولا يمكن أن تتماشى مع الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية”(الفيديو).