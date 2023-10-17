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رياضة

بِالفيديو: الأمن الإماراتي يُخرِج جزائرية من الملعب بِسبب علم فلسطين

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: الأمن الإماراتي يُخرِج جزائرية من الملعب بِسبب علم فلسطين
علم فلسطين

أخرج رجل أمن إماراتي مُشجّعة جزائرية من المدرجات، بِسبب حملها للعلم الفلسطيني.

حدث ذلك بِملعب “هزاع بن زايد” بِمدينة العين الإماراتية، مساء الإثنين. خلال تنظيم المباراة التحضيرية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه المصري.

وكانت المُشجّعة الجزائرية جالسة في المدرجات، وهي مُوشّحة بِالعلم الفلسطيني. قبل أن يتقدّم منها رجل أمن إماراتي بِزيّ مدني، ويطلب منها مغادرة الملعب (الفيديو).

ومعلوم أن دولة الإمارات بدأت في أوت 2020، إقامة علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصّهيوني.

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