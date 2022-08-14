-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: الأولى لـ “حماش” هذا الموسم

علي بهلولي
  • 14
  • 0
بِالفيديو: الأولى لـ “حماش” هذا الموسم
يانيس حماش قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي بوافيستا).

ترك اللاعب الدولي الجزائري يانيس حماش مساء الأحد، بصمة قوية في فوز لِفريقه بوافيستا البرتغالي.

وانتصر نادي بوافيستا البرتغالي بِنتيجة (2-1) على الضيف فريق سانت كالارا، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة البرتغالية للموسم الجديد.

وصنع المدافع حماش الهدف الأوّل لِفريقه بوافيستا، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 62. وهي الأولى للدولي الجزائري هذا الموسم.

وطرد الحكم لاعبَين من فريق سانتا كلارا: متوسط الميدان برونو ألميدا في الدقيقة الـ 51، والمدافع الأوروغواياني كريستيان تسانو في الوقت بدل الضّائع (90+1)، لِجمع كلّ واحد منهما بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق بوافيستا بعد هذا الفوز، يجمع 6 نقاط في الصدارة رفقة ناديَي بورتو وبنفيكا. ويشغل فريق سانتا كلارا الرّتبة الـ 10 بِنقطة واحدة.

مقالات ذات صلة
المنتخب الوطني يكتفي بمواجهة غانا وغينيا وديا شهر سبتمبر

المنتخب الوطني يكتفي بمواجهة غانا وغينيا وديا شهر سبتمبر

مدرب الأشبال: كنّا نأمل جلب المزيد من المُغتربين

مدرب الأشبال: كنّا نأمل جلب المزيد من المُغتربين

استدعاء آدم الوناس

استدعاء آدم الوناس

حديث عن معاقبة عمورة بِسبب رفضه السّفر إلى الكيان الصّهيوني

حديث عن معاقبة عمورة بِسبب رفضه السّفر إلى الكيان الصّهيوني

الحارس موندريا يسجل بداية قوية في “الليغ 2” ويريح بلماضي

الحارس موندريا يسجل بداية قوية في “الليغ 2” ويريح بلماضي

خاليلوزيتش أحبّه الجزائريون و”أهانه” المغاربة والفيلة واليابانيون

خاليلوزيتش أحبّه الجزائريون و”أهانه” المغاربة والفيلة واليابانيون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد