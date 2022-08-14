بِالفيديو: الأولى لـ “حماش” هذا الموسم

ترك اللاعب الدولي الجزائري يانيس حماش مساء الأحد، بصمة قوية في فوز لِفريقه بوافيستا البرتغالي.

وانتصر نادي بوافيستا البرتغالي بِنتيجة (2-1) على الضيف فريق سانت كالارا، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة البرتغالية للموسم الجديد.

وصنع المدافع حماش الهدف الأوّل لِفريقه بوافيستا، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 62. وهي الأولى للدولي الجزائري هذا الموسم.

وطرد الحكم لاعبَين من فريق سانتا كلارا: متوسط الميدان برونو ألميدا في الدقيقة الـ 51، والمدافع الأوروغواياني كريستيان تسانو في الوقت بدل الضّائع (90+1)، لِجمع كلّ واحد منهما بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق بوافيستا بعد هذا الفوز، يجمع 6 نقاط في الصدارة رفقة ناديَي بورتو وبنفيكا. ويشغل فريق سانتا كلارا الرّتبة الـ 10 بِنقطة واحدة.