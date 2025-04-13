بِالفيديو: الأولى لـ “شعيبي” هذا الموسم

صنع اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء الأحد، هدفا لِمصلحة فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفاز فريق آينتراخت فرانكفورت بِثلاثية نظيفة على الزائر نادي هايدنهايم، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 من عمر منافسة “البوندسليغا”.

ووزّع متوسط الميدان شعيبي تمريرة حاسمة، أثمرت بِالهدف الأول في الدقيقة العاشرة، وهي الأولى له هذا الموسم (الفيديو).

وقبل ذلك، يملك الدولي الجزائري في جعبته رصيده هدفَين في البطولة والكأس الألمانيتَين.

فضلا عن ذلك، شارك فارس شعيبي أساسيا، بعد خوضه المقابلات الثلاث الأخيرة لِفريقه آينتراخت فرانكفورت في البطولة الألمانية بديلا.

ولِأول مرّة أيضا هذا الموسم في “اليوندسليغا”، يلعب شعيبي كامل أطوار المباراة (90 دقيقة)، ولِثاني مرّة بِاحتساب مواجهة أُخرى في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبعد هذا الانتصار، يحوز فريق آينتراخت فرانكفورت 51 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي هايدنهايم الرتبة الـ 16 بِمجموع 22 نقطة.