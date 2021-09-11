بِالفيديو: الأولى لِتاهرت وهني يتألّق تمريرا

خاض اللاعب الدولي الجزائري مهدي تاهرت مساء السبت، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد الغرافة القطري.

وكان مهدي تاهرت قد انتقل في الأيّام القليلة الماضية إلى نادي الغرافة القطري، لِمدّة موسمَين. قادما من نادي أبها السعودي.

وترك غياب تاهرت فراغا لافتا في الخط الخلفي للمنتخب الوطني الجزائري، أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، خاصة في المواجهة الأخيرة. حيث لم يجلبه جمال بلماضي، لِانشغال هذا المدافع بِسوق الانتقالات.

وفاز فريق الغرافة بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي الشمال، في إطار افتتاحية بطولة قطر للموسم الجديد.

وارتدى مهدي تاهرت قميص فريق الغرافة رقم “91”، مثلما كان الشأن في نادي أبها.

وفضلا عن مشاركة تاهرت، تألّق مواطنه وصانع الألعاب سفيان هني، وساهم بِقوّة في صناعة هدفَي نادي الغرافة، وذلك بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 20 والـ 33. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.