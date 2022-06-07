بِالفيديو: الإمارات لن تلعب المونديال القطري

فشل منتخب الإمارات سهرة الثلاثاء، في حجز تذكرة إلى المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022.

وخسرت الإمارات بِنتيجة (1-2) أمام أستراليا، ضمن إطار مواجهة السدّ الأولى لِتصفيات المونديال، عن منطقة آسيا.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، تحت إدارة تحكيم من أوزباكستان.

وكان منتخبا الإمارات وأستراليا قد تموقعا في المركز الثالث (كلّ في فوجه)، خلال تصفيات كأس العالم. وهو وراء تنظيم هذه المواجهة، وفقا للوائح المنافسة الخاصة بِالمنطقة الآسيوية.

وإذا كان منتخب الإمارات قد ودّع سباق تصفيات المونديال، ولن يحضر تظاهرة كأس العالم بِقطر. فإن فريق أستراليا بقيت له مباراة واحدة فقط تفصله عن التأهّل، حيث سيُواجه منتخب البيرو، خامس ترتيب منطقة أمريكا الجنوبية. وأيضا بِقطر، مساء الـ 13 من جوان الحالي.

وسبق لِمنتخب الإمارات المشاركة مرّة واحدة في المونديال، وذلك في نسخة إيطاليا 1990. التي شهدت تألّق نجمه وصانع الألعاب عدنان الطلياني.