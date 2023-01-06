بِالفيديو: الإيطالي فيالي واجه “الخضر” ودّيا

سبق لِنجم الكرة الإيطالية جانلوكا فيالي الذي فارق الحياةَ، الجمعة، أن لعب مع منتخب بلاده أمام الجزائر.

واحتضن ملعب “روميو مينتي” بِمدينة فيتشنزا بِالشمال الإيطالي أطوار هذه المباراة الودّية، في الـ 11 من نوفمبر 1989.

وخاض جانلوكا فيالي كامل أطوار هذه المباراة، في منصب مهاجم.

وانتهت المواجهة بِهدف مُثير للجدل، أمضاه اللاعب الإيطالي البديل ألدو سيرينا في الدقيقة الـ 74. حيث قدّر حكم الساحة اليوغسلافي (الصّربي حاليا) زوران بيتروفيتش أن مهاجم الإنتر لم يكن في وضعية مُتسلّلة.

وجاءت تشيكيلتا المنتخبَين على النّحو التالي:

الجزائر:

العربي الهادي (حارس مرمى)، علي بن حليمة (رقم “4” في الصورة المدرجة أعلاه)، رشيد أدغيغ، كمال عجاس، فضيل مغارية، سي الطاهر شريف الوزاني، جمال عماني، موسى صايب، الأخضر بلومي (عوّضه دحمان حفاف)، رابح ماجر (شارة القائد)، حميد رحموني (عوّضه طارق حاج عدلان).

المدرب: عبد الحميد كرمالي.

إيطاليا:

فالتر زينغا (حارس مرمى)، جوسيبي بيرغومي (شارة القائد/ عوّضه تشيرو فيرارا) ، لويجي دي أغوستيني، فرانكو باريزي، ريكاردو فيري، جانكارلو ماروكي، روبيرتو باجيو، فيرناندو دي نابولي (روبيرتو دونادوني)، جانلوكا فيالي، جوسيبي جانيني، أندريا كارنيفالي (ألدو سيرينا).

المدرب: أزيليو فيتشيني.