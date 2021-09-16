بِالفيديو: الاتحاد الأوروبي دوّن هدف سليماني بِاسم لاعب آخر

تألّق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في منافسة الدوري الأوروبي سهرة الخميس، وعاد مواطنه سفيان فغولي إلى الميادين بعد تماثله للشفاء.

وتغلّب فريق أولمبيك ليون الفرنسي بِنتيجة (2-0) على المضيف غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وسجّل المهاجم سليماني الهدف الثاني لِفريقه ليون، عند الدقيقة الـ 55. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه. لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دوّن الهدف، بِاسم اللاعب الإنجليزي جيمس تافرنيي مدافع فريق غلاسكو رينجرز الأسكتلندي (ضد مرماه).

وعن الفوج الأوّل ذاته، تعادل فريق بروندبي الدانماركي سلبا مع الزّائر سبارتا براغ التشيكي.

وعاد الجناح فغولي إلى المنافسات الرسمية مع فريقه قلعة السرايا التركي، بعد غياب بِداعي إصابة في الفخذ تعرّض لها في الـ 7 من سبتمبر الحالي، خلال مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف البوركينابي.

وفاز فريق قلعة السرايا بِهدف لِصفر على الضيف نادي لاتسيو الإيطالي، ودخل فغولي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 85. وحينها كان فريقه التركي مُتقدّما في النتيجة.

وعن المجموعة الخامسة ذاتها، تعادل أولمبيك مرسيليا الفرنسي بِنتيجة (1-1) مع المضيف لوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي الفوج الثامن، تغلّب فريق وست هام الإنجليزي خارج القواعد بِثنائية نظيفة على دينامو زغرب الكرواتي.

ودخل المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 51، وحينها كان فريقه وست هام فائزا بِهدفَين لِصفر.

وخسر فريق سريع فيينا النمساوي بِميدانه (0-1) أمام نادي جينك البلجيكي.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل فريق نابولي بِنتيجة (2-2) مع المضيف ليستر سيتي الإنجليزي.

ودخل صانع الألعاب الجزائري آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74، وحينها كان فرقه نابولي مُنهزما بـ (1-2).

وغاب المدافع الجزائري فوزي غلام، بِسبب عدم إدراجه في القائمة الأوروبية لِنادي نابولي (قد يُدرج في جانفي المقبل).

وطرد الحكم البرتغالي اللاعب النيجيري ولفريد نديدي متوسط ميدان ليستر سيتي في الوقت بدل الضّائع (90+3)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وعقب سحبه لِقميص مُنافسه آدم الوناس.

وفاز فريق ليجيا البولوني بِنتيجة (0-1)، بعيدا عن الدّيار أمام سبارتاك موسكو الروسي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي. ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من السّباق.