بِالفيديو: التتويج رقم “16” لِمحرز

افتكّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي بعد ظهيرة السبت، أوّل تتويج في مستهلّ الموسم الجديد.

وفاز فريق الأهلي بِواقع ركلات الترجيح (5-3) على نادي النصر، في نهائي الكأس السعودية الممتازة. بعد إسدال ستار المباراة بِنتيجة التعادل (2-2) في الوقت الأصلي (لا وجود للشوطَين الإضافيَين).

ونظّم الاتحاد السعودي لِكرة القدم هذه المباراة بِهونغ كونغ.

وصنع الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه الأهلي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 89 (الفيديو)، كما نجح في هزّ الشباك خلال سلسلة ركلات الترجيح (الفيديو).

ورفع رياض محرز رصيده إلى 16 تتويجا على مستوى الأندية والمنتخب الوطني الجزائري، يوجد بينهما لقبان مع فريق الأهلي السعودي.

ويجدر التذكير بِأن الرقم المذكور أعلاه يتضمّن لقب درع الاتحاد الإنجليزي لِعام 2019، ذلك أن محرز غاب عن نادي مانشستر سيتي بِداعي الإصابة (أجرى عملية جراحية بسيطة على مستوى الأنف مباشرة بعد نهاية “كان” مصر)، وليس لِكونه أُعير أو شيء من هذا القبيل.