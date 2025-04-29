بِالفيديو: التحاق لاعبي شباب قسنطينة بِتربّص محلّيي “الخضر”

يُواصل المنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم تدريباته بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، مثلما كان الشأن مساء الثلاثاء.

وشهدت آخر حصّة تدريبية التحاق لاعبي شباب قسنطينة بِالتربّص، بعد انتهاء مشاركتهم في كأس “الكاف”. لكنهم خضعوا لِتدريبات خفيفة مقارنة بِزملائهم من الأندية الأخرى، ارتكزت على الاسترجاع.

ويستعدّ رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة لِمواجهة نظرائهم من غامبيا، في الـ 3 والـ 9 من ماي المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2025.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، آخر مران لِزملاء متوسط ميدان مولودية الجزائر العربي ثابتي (إضغط هنا).