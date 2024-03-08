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رياضة

بِالفيديو: التمريرة الحاسمة الثانية لِسليماني

علي بهلولي
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بِالفيديو: التمريرة الحاسمة الثانية لِسليماني

رفع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الجمعة غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين، في البطولة البلجيكية.

وفاز فريق ميخلن بِنتيجة (3-1) على الضّيف نادي فستيرلو، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 من عمر بطولة بلجيكا.

ووزّع المهاجم سليماني تمريرة حاسمة، أثمرت بِهدف لِفريقه ميخلن في الدقيقة الـ 37 (الفيديو). وهي الثانية في الرّصيد بعد الأولى في مواجهة أنتويرب، بِتاريخ الـ 17 من فيفري الماضي.

وبات فريق ميخلن يجمع 45 نقطة في المركز الـ 5، ويشغل نادي فستيرلو الرّتبة الـ 11 بِرصيد 29 نقطة.

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