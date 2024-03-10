بِالفيديو: التمريرة الحاسمة الرّابعة لِبونجاح

رفع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الأحد، رصيده إلى أربع تمريرات حاسمة في البطولة القطرية.

وفرّط فريق السد في فوز على المُضيّف نادي العربي، واكتفى بِنتيجة التعادل (2-2)، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر بطولة قطر.

ووزّع المهاجم بونجاح كرة حاسمة، أثمرت بِالهدف الثاني لِفريقه السد في الدقيقة الـ 20 (الفيديو).

وفضلا عن أربع تمريرات حاسمة، يملك بونجاح في جعبته رصيد 10 أهداف في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

واسْتُبدل بغداد بونجاح في الدقيقة الـ 67، بينما أهدر اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم نادي العربي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 89، لكنه نجح في معادلة الكفة بِهدف في الوقت بدل الضّائع (د90+9).

وعزّز نادي السد مع ذلك صدارته بِرصيد 37 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الريان بِفارق 6 نقاط. ويحوز فريق العربي 22 نقطة في الرّتبة الـ 5.