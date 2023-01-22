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رياضة

بِالفيديو: الثلوج تُغطّي ملعب قسنطينة

علي بهلولي
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بِالفيديو: الثلوج تُغطّي ملعب قسنطينة
ح.م
ملعب "محمد حملاوي" على الطريقة الأوروبية!

اكتست أرضية ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، الأحد، حلّة بيضاء نتيجة تهاطل الثلوج.

وتشهد مدينة “الجسور المُعلّقة” هذه الأيّام تراجعا لافتا في درجة الحرارة، التي اقتربت من وصف “التجمّد”، خاصّة في اللّيل.

ويحتضن ملعب قسنطينة سهرة هذا الإثنين مباراة السودان ومدغشقر، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. وبعد خمسة أيّام من ذلك، تدور فوق أرضيته مواجهة أُخرى وأخيرة ضمن إطار الدور ربع النّهائي.

وللذّكر، فإن لجنة “الكاف” لِتنظيم “شان” الجزائر 2023، أحضرت كرة بديلة بِلون برتقالي تُستعمَل – احتياطا – عند تساقط الثلوج.

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