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رياضة

بِالفيديو: الجزائري حمرون يُسجّل أسرع هدف في البطولة المصرية

علي بهلولي
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بِالفيديو: الجزائري حمرون يُسجّل أسرع هدف في البطولة المصرية
ح.م
رزقي حمرون يحتفل بِهدفه "التاريخي".

سجّل اللاعب الجزائري رزقي حمرون، السبت، أسرع هدف في بطولة مصر لِكرة القدم هذا الموسم.

وأمضى المهاجم حمرون الهدف لِمصلحة فريقه فاركو ضد المُضيّف النادي المصري، في مباراة لُعبب بِرسم الجولة الـ 16 من عمر البطولة المحلّية.

وهزّ حمرون شباك النادي المصري، بعد 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة، كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

واستمرّ حمرون في تألّقه، وأضاف هدفا ثانيا في الوقت بدل الضّائع (45+5). كما تُبرزه صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

ورفع حمرون غلّته إلى 6 أهداف بِزيّ نادي فاركو، في بطولة مصر نسخة 2022-2023.

وانتهت هذه المباراة بِفوز فريق فاركو بِنتيجة (1-2)، مع طرد الحكم للنيجيري إيميكا إيزي متوسّط ميدان النادي المصري في الوقت بدل الضّائع (90+2).

وبات فريق فاركو يحوز 20 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل النادي المصري الرّتبة الـ 11 بِرصيد 16 نقطة.

وكان حمرون (26 سنة) قد انتقل من فريق شبيبة القبائل إلى نادي فاركو المصري في صيف 2021 ، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

وسبق لِرزقي حمرون أن مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري أشبال وأيضا الفريق المحلّي، الذي يخوض هذه الأيّام منافسة “شان” 2023.

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