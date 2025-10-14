بِالفيديو: الجزائري “خوخي” يهز شباك الإمارات ويؤهّل قطر إلى المونديال

ساهم اللاعب ذو الأصل الجزائري بوعلام خوخي مساء الثلاثاء، في تأهيل منتخبه القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب قطر بِهدفَين لِهدف على المنافس الإماراتي، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من الملحق الآسيوي في تصفيات المونديال، عن الفوج الثاني.

وأمضى المدافع والقائد بوعلام خوخي الهدف الأوّل لِمنتخب قطر في الدقيقة الـ 49 (الفيديو).

وطرد حكم الساحة إلجيز تانتاشيف من أوزباكستان متوسط الميدان القطري طارق سلمان في الدقيقة الـ 89، وحينها كانت قطر متقدّمة في النتيجة (2-0).

وفي نهاية المطاف، تصدّرت قطر لائحة الترتيب بِرصيد أربع نقاط، وشغلت الإمارات المركز الثاني بِثلاث نقاط، وجمعت عُمان نقطة واحدة في الرتبة الأخيرة.

وأهّل هذا الترتيب منتخب قطر إلى كأس العالم 2026، ويمكن للإمارات للحاق بها إذا فازت على نظيرها في الفوج الأول شهر نوفمبر المقبل، ثم على منتخبَين من قارتَين أُخريَين في مارس 2026.

وبات منتخب “العنابي” بِصدد المشاركة لِثاني مرّة في نهائيات كأس العالم، بعد أوّل حضور في طبعة 2022 التي تشرّف بِتنظيم أطوارها.