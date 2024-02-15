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رياضة

بِالفيديو: الجزائر بطلة إفريقيا في البادمينتون للمرّة الرّابعة تواليا

علي بهلولي
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بِالفيديو: الجزائر بطلة إفريقيا في البادمينتون للمرّة الرّابعة تواليا
ح.م
وفد المنتخب الوطني الجزائري للبادمينتون المُشارك في البطولة الإفريقية بِمصر.

احتفظ المنتخب الوطني الجزائري للبادمينتون مساء الخميس، بِاللّقب الإفريقي للمرّة الرّابعة على التّوالي.

وتغلّب المنتخب الوطني الجزائري للبادمينتون على منافسه النيجيري بـ (3-2)، في مباراة نهائية لِبطولة إفريقية احتضنتها مصر.

وسمح هذا التّتويج المُتجدّد، بِحيازة المنتخب الوطني الجزائري للبادمينتون بطاقة تمثيل القارّة السّمراء، في بطولة العالم التي تحتضنها الصّين شهر أفريل المقبل.

وقبل طبعة مصر 2024، سبق للمنتخب الوطني الجزائري للبادمينتون حيازة اللّقب الإفريقي في نسخ: الجزائر 2018 ومصر 2020 وأوغندا 2022.

وتُظهر صور شرطَي الفيديو المُدرجَين أدناه، وقائع المبارة النّهائية، وإحراز المنتخب الوطني للقب الإفريقي 2024، والفرحة العارمة التي تلته.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

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