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رياضة

بِالفيديو: الجزائر بطلة الجيدو الإفريقي في المغرب

علي بهلولي
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بِالفيديو: الجزائر بطلة الجيدو الإفريقي في المغرب
ح.م
تتويج قارّي مُستحقّ للجيدو الجزائري.

أحرز المنتخب الوطني للجيدو، الأحد، الميدالية الذّهبية ولقب البطولة الإفريقية لِهذه الرياضة، حسب الفرق.

ويُسدل، الأحد، ستار فعّاليات البطولة الإفريقية للجيدو بِمدينة الدار البيضاء المغربية.

وفاز المنتخب الوطني الجزائري للجيدو على مُنافسه المغربي بِنتيجة (3-4)، في النهائي الإفريقي المُختلط.

وتصدّرت الجزائر لائحة الترتيب، وحلّت المغرب خلفها ثانية، وجاءت الكاميرون وأنغولا في المركز الثالث.

وتُظهر صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه، عيّنة من منازلات شهدت تألّق مُصارعي المنتخب الوطني الجزائري (بِاللّباس الأزرق) ضد نظرائهم من المغرب، في النّهائي الإفريقي المُختلط.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

الفيديو الثالث: (إضغط هنا).

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