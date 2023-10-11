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رياضة
أبرز ما تطرّق إليه سعدي ورئيس "الفيفا"

بِالفيديو: “الجزائر لها ملاعب عالمية وقادرة على تنظيم كبرى المنافسات”

علي بهلولي
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بِالفيديو: “الجزائر لها ملاعب عالمية وقادرة على تنظيم كبرى المنافسات”
ح.م

التقى الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، بِالرّجل الأوّل في “الفيفا” جياني أنفونتينو.

وانعقد اللّقاء بِمقرّ الهيئة الدولية للعبة بِمدينة زوريخ السويسرية، الثلاثاء.

وتطرّق المسؤولان إلى جملة من الملفّات والقضايا، على غرار تشييد الجزائر لِملاعب عالمية، واستعدادها لِتنظيم كبرى التظاهرات الرّياضية الدولية. فضلا عن نقاط أخرى يُوضّحها وليد سعدي، كما جاء في شريط الفيديو المُدرج (الفيديو).

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