بِالفيديو: الجزائر 7 – المغرب 0

دكّ صغار المدرسة الجزائرية لِكرة القدم شباك نظرائهم من المغرب بِسباعية نظيفة، مع تسجيل انسحاب المُنافس المُنهزم قبل نهاية المباراة.

وجمعت المباراة بين فريق مدرسة (متوسطة) محمد أولحاج بلعوش من بلدية برج منايل ولاية بومرداس الجزائرية، ومدرسة محمد المغراوي من المغرب.

واُقيمت هذه المباراة بِمصر الإثنين الماضي، في اختتام فعّاليات بطولة المدارس الإفريقية لِكرة القدم، في أوّل نسخة لها بِمنطقة شمال القارّة السّمراء.

وانسحب الفريق المغربي قبل نهاية المباراة بِقرار من مدربه، وحينها كان صغار المدرسة الجزائرية مُتفوّقين بِسباعية نظيفة.

ووفقا للوائح المنافسة، تُجرى المباراة بِصيغة شوطَين بِثلاثين دقيقة لِكلّ مرحلة، مع استراحة مدّتها عشر دقائق تفصل بين الشوطَين.

ويُشارك في المنافسة – التي يُشرف عليها الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم – لاعبون تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة.