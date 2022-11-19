بِالفيديو: الجمهور الجزائري يُدفئ تدريبات “الخضر” في مالمو

جانب من تدريبات "الخضر" بِمالمو مساء الجمعة.

انْتُظمت الحصّة التدريبية للمنتخب الوطني مساء الجمعة، تحت تشجيعات عدد من المناصرين الجزائريين المغتربين.

واحتضن ميدان “إيليدا ستاديوم” بِمدينة مالمو السويدية أطوار التدريبات، فيما ردّد الجمهور في المدرجات (طبعا، العدد ليس كبيرا)، الأهازيج التقليدية المشهورة في الملاعب الجزائرية، التي تُمجّد الوطن، أو تُدعّم معنويا جمال بلماضي وكتيبته.

ومثلما أشرنا إليه في تقرير سابق مساء الجمعة، يسود طقم بارد جدّا مدينة مالمو، وهو ما أجبر زملاء القائد رياض محرز على ارتداء اللّباس الرياضي الشتوي، وجلب القفّازات أو/ والقبّعات الصّوفيَين.

وصول “مُحاربي الصّحراء”

حطّت عصر الجمعة طائرة وفد المنتخب الوطني الجزائري، بِمدينة مالمو السويدية.

وكان “الخضر” قد شدّوا الرّحال جوّا من الجزائر إلى السويد عبر طائرة خاصّة، صباح الجمعة.

وقاد وفد المنتخب الوطني إلى السويد جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ولقي “الخضر” في استقابلهم سفير الجزائر بِالسويد عبد العزيز جراد، الذي وفّر لهم كلّ التسهيلات، وذلّل أمامهم كلّ العقبات، من أجل إقامة مريحة، وتحضير جيّدا لِمباراة السويد.

ويُجري رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الجمعة، أوّل وآخر حصّة تدريبية بِملعب مدينة مالمو.

ويستعدّ “محاربو الصّحراء” لِمواجهة منتخب السويد ودّيا، سهرة هذا السبت.