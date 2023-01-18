بِالفيديو: الجمهور العنابي ينتصر لـ “ماجر”

انتصرت جماهير كرة القدم العنابية مساء الأربعاء، لِأسطورة اللّعبة الجزائرية رابح ماجر.

وجمل المُشجّعون صورة كبيرة لِنجم نادي بورتو البرتغالي ونهائي رابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 1987، وهتفوا بِقوّة إعلاءً لِشأن ماجر.

حدث ذلك خلال مباراة الكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار للعناصر المحلّية، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “شان” الجزائر 2023.

وكان رابح ماجر قد تعرّض لِصافرات استهجان سهرة الثلاثاء بِملعب براقي، خلال مباراة محلّيي “الخضر” وإثيوبيا. أثارت استياء أسرة كرة القدم الجزائرية.