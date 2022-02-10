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رياضة

بِالفيديو: الحارس زغبة شبح أسود للأرجنتيني بانيغا

علي بهلولي
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بِالفيديو: الحارس زغبة شبح أسود للأرجنتيني بانيغا
الحارس زغبة يتصدّى بِبراعة لِركلة جزاء بانيغا (صورة نادي ضمك)

بات حارس المرمى والدولي الجزائري مصطفى زغبة، الخميس، شبحًا أسودَ لِمتوسط الميدان الأرجنتيني إيفر بانيغا.

ويُمثّل مصطفى زغبة ألوان نادي ضمك، بينما يرتدي إيفر بانيغا زيّ فريق الشباب السعوديَين.

وتصدّى الحارس زغبة لِركلة جزاء نفّذها لاعب الوسط بانيغا، في الدقيقة الـ 5 من عمر مباراة نادي الشباب وفريق ضمك، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة السعودية.

وكان زغبة قد فعل بِالمثل، وتصدّى لِركلة جزاء نفّذها بانيغا، في مباراة جمعت بين الفريقَين، في الـ 14 من سبتمبر الماضي، ضمن إطار الجولة الـ 5 من عمر البطولة السعودية.

ونعود إلى مباراة الخميس، فقد خسر فريق ضمك بِنتيجة (1-2)، وخاض زغبة كامل أطوارها، مثلما هو الشأن لِمواطنه وزميله في النادي المهاجم العربي هلال سوداني.

ويجمع فريق ضمك بعد هذه الخسارة، 30 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي الشباب الرّتبة الـ 2 بِرصيد 40 نقطة.

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