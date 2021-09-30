بِالفيديو: الحارس عسلة يتصدّى لِركلة جزاء في الوقت بدل الضائع

تألّق حارس المرمى الجزائري مليك عسلة مساء الخميس، وأنقذ فريقه الحزم السعودي من فخّ الهزيمة.

وتعادل فريق الحزم بِنتيجة (1-1) مع الضيف وصاحب لقب النسختَين الماضيتَين نادي الهلال، ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.

ومنح الحكم ركلة جزاء لِنادي الهلال في الوقت بدل الضائع (90+12)، تولّى تنفيذها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لكن حارس المرمى الجزائري مليك عسلة حامي عرين فريق الحزم وفّق في منع المنافس من التسجيل، وأنقذ ناديه من فخّ الخسارة. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات فريق الحزم بعد هذا التعادل، يجمع 9 نقاط في المركز الـ 8. ويشغل نادي الهلال الرّتبة الـ 4 بِرصيد 12 نقطة.