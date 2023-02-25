بِالفيديو: الحارس ماندريا يتصدّى لِكرة هدف بِطريقة استعراضية

يُقدّم حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا عروضا فنية طيّبة، مع فريقه كون الفرنسي هذا الموسم.

وأظهر الحارس ماندريا براعة فائقة سهرة السبت، لمّا تصدّى بِطريقة استعراضية، لِكرة هدف حقيقي سدّدها اللاعب البلجيكي باتيست غيوم مهاجم فريق غانغون. كما تُبرزه صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفاز فريق كون بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على نادي غانغون، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر بطولة القسم الثاني الفرنسي.

وبات فريق كون بعد هذا الانتصار، يجمع 39 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي غانغون الرّتبة الـ 12 بِرصيد 31 نقطة.

وخاض الحارس أنطوني ماندريا كلّ مقابلات فريقه كون، في بطولة “اللّيغ 2” للموسم الحالي.