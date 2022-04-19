بِالفيديو: الحكم يرفض هدف بن ناصر وتعاطف قوي مع الدولي الجزائري

أبدى التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي ولاعبوه سهرة الثلاثاء، سخطهم. بعد رفض الحكم لِهدف أمضاه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 64 من عمر مباراة فريق الميلان ونادي الإنتر، بِرسم إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. وحينها كان زملاء بن ناصر مُتخلّفين في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسدّد بن ناصر كرة قوّية عانقت شباك حامي العرين سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الإنتر، لكن حكم الساحة ماوريتسيو مارياني رفضه بِداعي التسلّل، بعد أن لجأ إلى تقنية الفيديو (فار).

وقال المدرب ستيفانو بيولي في تصريحات للصحافة الإيطالية بعد نهاية المباراة: “حارس الإنتر لم يحتجّ بعد تسديدة بن ناصر! هذا إن دلّ على شيء، فهو يعني أن الهدف كان شرعيا”.

وأبدى المدرب بيولي غضبا شديدا على رفض الحكم لِهدف بن ناصر، ولم يُكمل تصريحاته لِإحدى وسائل الإعلام الإيطالي!

وقال مدافع الميلان دافيدي كالابريا: “بدا لي أن هدف بن ناصر كان شرعيا لا غبار عليه”.

أمّا المدافع الدولي الفرنسي وبطل العالم لوكا هرنانديز الذي يرتدي زيّ فريق بايرن ميونيخ الألماني، فتدخّل بِدوره عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب: “فضيحة!”، في إشارة إلى إلغاء الحكم لِهدف بن ناصر. عِلما أن لوكا هيرنانديز شقيق تيو هرنانديز لاعب الخط الخلفي للميلان.