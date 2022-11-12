بِالفيديو: الحكم يُوقف مباراة تألّق فيها زرقان وبن بوعلي

من اليمين: أحمد النذير بن بوعلي- آدم زرقان

أوقف حكم الساحة البلجيكي يان بوتربيرغ سهرة السبت، مباراة عرفت تألّق اللاعبَين الجزائريَين آدم زرقان وأحمد النذير بن بوعلي.

وكان فريق شارلوروا مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر على ضيفه نادي مالينس، في مباراة بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة البلجيكية.

وأوقف الحكمُ المباراةَ في الدقيقة الـ 75، بِسبب استمرار أعمال الشغب، ورشق الجمهور لِأرضية الميدان بِالشهب النارية.

ووزّع متوسط الميدان زرقان كرة على طبق لِزميله المهاجم بن بوعلي، ولم يتردّد اللاعب الأخير في هزّ شباك نادي مالينس في الدقيقة الـ 52. وفي مباراة أوقفها الحكم قبل ربع ساعة من النهاية.

وكرّر اللاعبان الجزائريان آدم زرقان وأحمد النذير بن بوعلي سيناريو الـ 30 من أكتوبر الماضي. وحينها سجّل بن بوعلي هدفا لِمصلحة شارلوروا في مرمى الضيف نادي أنتويرب، بعد تمريرة على طبق من زرقان.

وستُصدر لجنة الانضباط البلجيكية لاحقا، الحكم النهائي بِشأن هذه المباراة.