بِالفيديو: “الخضر” وصلوا إلى تونس

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري منتصف نهار الخميس بِتونس، استعدادا لِمواجهة فريق “نسور قرطاج”.

وتُجرى المباراة الودّية هذا الجمعة على الساعة الثامنة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري، تحت إدارة تحكيم مصري.

وكان في استقبال وفد “الخضر” سفير الجزائر بِتونس عزوز بعلال، ورئيس اتحاد تونس لِكرة القدم وديع الجريء.

وانتقل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بعدها للإقامة بِفندق “الشيراتون”، على أن يُجروا مساء الخميس أوّل وآخر حصّة تدريبية بِملعب رادس.

في سياق آخر، كرّمت “الفاف” الدكتور محمد بوغلالي، بعد انتهاء مهمّته على رأس الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وكان الدكتور بوغلالي يشغل هذا المنصب في السنوات القليلة الماضية، أبرزها فترة إحراز “محاربي الصحراء” كأس أمم إفريقيا بِمصر صيف 2019.

وتقدّمت “الفاف” بِتشكّراتها إلى الدكتور بوغلالي، على الخدمات الطبّية الجليلة التي قدّمها للمنتخب الوطني. وتمنّت له التوفيق في مشواره المهني.

واستعان الاتحاد الجزائري لكرة القدم مُؤخّرا بِالدكتور محمد سلطاني، لِخلافة زميله محمد بوغلالي. عِلما أن سلطاني سبق له رئاسة الاتحاد الجزائري للملاكمة، وترأّس الجهاز الطبي في نادي السد القطري لكرة القدم.