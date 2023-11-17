بِالفيديو: “الخضر” يطيرون نحو الموزمبيق

شدّ وفد المنتخب الوطني الجزائري في ساعة مُبكّرة من صباح الجمعة، الرّحال جوّا نحو العاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وكما اعتاد عليه “الخضر”، برمج اتحاد الكرة الجزائري السّفرية على متن طائرة خاصة.

ويُفترض أن تدوم السّفرية ما بين 10 إلى 12 ساعة، إلى بلد يقع جنوب القارّة السّمراء. عِلما أن ضربة الانطلاقة من مطار “الهواري بومدين” بِالعاصمة كانت في حدود الساعة الواحدة صباحا (الفيديو).

ويُواجه رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي نظراءهم من الموزمبيق، بعد ظهيرة الأحد المقبل. لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.