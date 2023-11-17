-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: “الخضر” يطيرون نحو الموزمبيق

الشروق الرياضي
  • 407
  • 0
بِالفيديو: “الخضر” يطيرون نحو الموزمبيق

شدّ وفد المنتخب الوطني الجزائري في ساعة مُبكّرة من صباح الجمعة، الرّحال جوّا نحو العاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وكما اعتاد عليه “الخضر”، برمج اتحاد الكرة الجزائري السّفرية على متن طائرة خاصة.

ويُفترض أن تدوم السّفرية ما بين 10 إلى 12 ساعة، إلى بلد يقع جنوب القارّة السّمراء. عِلما أن ضربة الانطلاقة من مطار “الهواري بومدين” بِالعاصمة كانت في حدود الساعة الواحدة صباحا (الفيديو).

ويُواجه رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي نظراءهم من الموزمبيق، بعد ظهيرة الأحد المقبل. لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

مقالات ذات صلة
سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

بالفيديو.. تفاصيل آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل مواجهة الصومال

بالفيديو.. تفاصيل آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل مواجهة الصومال

“الخضر” مرشحون لتحقيق أكبر نتيجة في مباراة رسمية في تاريخهم

“الخضر” مرشحون لتحقيق أكبر نتيجة في مباراة رسمية في تاريخهم

مُنافس “الخضر” في كأس إفريقيا يتعادل

مُنافس “الخضر” في كأس إفريقيا يتعادل

الرابطة المحترفة الأولى .. تعيين حكام مباريات الجولة السادسة

الرابطة المحترفة الأولى .. تعيين حكام مباريات الجولة السادسة

قائمة اللاعبين الأساسين الجزائريين في مواجهة الصّومال

قائمة اللاعبين الأساسين الجزائريين في مواجهة الصّومال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد