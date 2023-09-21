-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: الرّئيس الجديد لـ “الفاف” يفصل في أمر بلماضي

علي بهلولي
  • 1539
  • 0
بِالفيديو: الرّئيس الجديد لـ “الفاف” يفصل في أمر بلماضي
ح.م
وليد سعدي

تطرّق الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الخميس، للناخب الوطني جمال بلماضي.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامّة الانتخابية لـ “الفاف” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقال وليد سعدي إنّه سيُدعّم بلماضي، ويُوفّر له كلّ الإمكانيات الضرورية لِتحقيق الأهداف المُسطّرة (الفيديو).

ومعلوم أن مدّة عقد بلماضي في الجهاز الفني لـ “الخضر” تنقضي في صيف 2026، بينما تنتهي ولاية سعدي في ربيع 2025.

ويُريد الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، تفنيد ما يُروَّج له من كونه ضدّ بقاء بلماضي مدرّبا للمنتخب الوطني.

ويصف مُروِّجو هذا الطّرح وليد سعدي على أنه امتداد للرّئيس السّابق لـ “الفاف” محمد روراوة، وأن بلماضي يُبدي تضامنا مع خليفته وغريمه التقليدي خير الدين زطشي.

مقالات ذات صلة
بالصور.. دراجي يزور بن ناصر في مستشفى أسبيتار

بالصور.. دراجي يزور بن ناصر في مستشفى أسبيتار

هذا ما قاله بلماضي لِعبدلي

هذا ما قاله بلماضي لِعبدلي

الوزير حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الوزير حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

كرة اليد.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يتأهل إلى بطولة العالم

كرة اليد.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يتأهل إلى بطولة العالم

اتحاد العاصمة يشرع في التحضير لمباراة الفتح الرباطي

اتحاد العاصمة يشرع في التحضير لمباراة الفتح الرباطي

يهمّ الجزائر وتنظيم كأس إفريقيا

يهمّ الجزائر وتنظيم كأس إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد