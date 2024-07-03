بِالفيديو: الرّئيس تبون يُدشّن الملعب العالمي بِالدويرة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، ببلدية الدويرة بِالعاصمة على تدشين ملعب الشهيد “علي عمّار” المدعو “علي لابوانت”.

وجاء تدشين هذا المرفق الرّياضي العصري، في إطار زيارة العمل والتفقّد التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى ولاية الجزائر.

وبِالمناسبة، قام رئيس الجمهورية تبون بتبادل أطراف الحديث مع مُسيّري نادي مولودية الجزائر، وسلّم لهم المرسوم الرّئاسي الذي يقضي بتخصيص ملعب الشهيد “علي لابوانت” لِهذا الفريق العريق.

كما طاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بِمختلف أجنحة ومرافق هذه المنشأة الرّياضية الفخمة، التي تتّسع لـ 40 ألف متفرج، وتضمّ ملعبَين للتدريبات، قبل أن يقوم بإطلالة من المقصورة الرئاسية للملعب.

للإشارة، شُيّد ملعب الشهيد “علي لابوانت” وفق المقاييس والمعايير الدوليَين، حيث يتوفّر على 4 غرف لِتغيير الملابس، وقاعات للعلاج والتدليك، بِالإضافة إلى قاعة لِاستقبال كبار الشخصيات. وتتوفر هذه المنشأة الرّياضية أيضا على ستة مداخل، ومهبطا خاصّا بِالطائرات المروحية، وحظيرة للسيارات (الفيديو).