-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: الساورة تُقاضي لاعبا من مقرة لِهذا السبب

الشروق الرياضي
  • 229
  • 0
بِالفيديو: الساورة تُقاضي لاعبا من مقرة لِهذا السبب
ح.م
لاعبو الساورة في حصة تدريبية بِبشار قبيل سفرية مقرة.

لجأت إدارة نادي شبيبة الساورة إلى الأمن، بعد انتهاء مباراة فريقها الكروي والمضيف نجم مقرة.

وخسرت الساورة هذه المواجهة بِثنائية نظيفة مساء الجمعة، في إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية.

وتقدّم الحارس الاحتياطي لشبيبة الساورة عبد القادر مرسلي بِشكوى لدى الأمن، ضد متوسط ميدان نجم مقرة زكريا كموخ، بِسبب اعتداء خطير أجبره على العلاج لدى أخصّائي طب العيون بِمدينة سطيف.

وتعرّض الحارس مرسلي لِإصابة على مستوى العين، بعد أن اعتدى عليه كموخ وهو في دكّة البدلاء.

ونشرت إدارة نادي شبيبة الساورة صور شريط الفيديو تُوثّق لقطة الاعتداء على هامش أرضية الميدان، والتي حدثت قبل تسجيل المحلّيين للهدف الأول في الدقيقة الـ 69 (إضغط هنا).

كما انتقدت شبيبة الساورة حكم الساحة أنس عزرين، لِكونه لم يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب مقرة كموخ، رغم أنه كان بِمُحاذاة اللاعبَين.

مقالات ذات صلة
إدارة اتحاد بسكرة تصدر بيانا قبل ساعات من موعد مباراة مولودية الجزائر

إدارة اتحاد بسكرة تصدر بيانا قبل ساعات من موعد مباراة مولودية الجزائر

أمين عمورة يغيب عن التسجيل والتمرير منذ 8 مارس

أمين عمورة يغيب عن التسجيل والتمرير منذ 8 مارس

تحدثت عن استفزازات واعتداءات.. إدارة بارادو تصدر بيانا واتحاد خنشلة يرد

تحدثت عن استفزازات واعتداءات.. إدارة بارادو تصدر بيانا واتحاد خنشلة يرد

الأولوية للمنتخب أم النادي؟ ماندي يردّ

الأولوية للمنتخب أم النادي؟ ماندي يردّ

الاتحاد الجزائري يهنئ عطال وآدم وناس وبوناصر

الاتحاد الجزائري يهنئ عطال وآدم وناس وبوناصر

المدرب الجديد لمنتخب أقل من 17 سنة يكشف عن مخطط عمله لانتقاء اللاعبين

المدرب الجديد لمنتخب أقل من 17 سنة يكشف عن مخطط عمله لانتقاء اللاعبين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد