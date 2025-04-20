بِالفيديو: الساورة تُقاضي لاعبا من مقرة لِهذا السبب

لاعبو الساورة في حصة تدريبية بِبشار قبيل سفرية مقرة.

لجأت إدارة نادي شبيبة الساورة إلى الأمن، بعد انتهاء مباراة فريقها الكروي والمضيف نجم مقرة.

وخسرت الساورة هذه المواجهة بِثنائية نظيفة مساء الجمعة، في إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية.

وتقدّم الحارس الاحتياطي لشبيبة الساورة عبد القادر مرسلي بِشكوى لدى الأمن، ضد متوسط ميدان نجم مقرة زكريا كموخ، بِسبب اعتداء خطير أجبره على العلاج لدى أخصّائي طب العيون بِمدينة سطيف.

وتعرّض الحارس مرسلي لِإصابة على مستوى العين، بعد أن اعتدى عليه كموخ وهو في دكّة البدلاء.

ونشرت إدارة نادي شبيبة الساورة صور شريط الفيديو تُوثّق لقطة الاعتداء على هامش أرضية الميدان، والتي حدثت قبل تسجيل المحلّيين للهدف الأول في الدقيقة الـ 69 (إضغط هنا).

كما انتقدت شبيبة الساورة حكم الساحة أنس عزرين، لِكونه لم يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب مقرة كموخ، رغم أنه كان بِمُحاذاة اللاعبَين.