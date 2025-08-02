بِالفيديو: “الشان” ينطلق بفوز التنزانيين

انطلقت مساء السبت بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لِكرة القدم، في طبعتها الثامنة.

وفاز المنتخب المحلي التنزاني بِهدفَين لِصفر على نظيره البوركينابي، في افتتاحية “شان” 2025.

واحتضن ملعب “بن يامين مكابا” بِمدينة دار السلام التنزانية أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة طاقم جزائري في مجمله، ممثّل في: حكم الساحة لطفي بكواسة ومساعده الأوّل عادل عبان، فضلا عن سفيان بن يحي في منصب حكم رابع، ولحلو بن ابراهم في تقنية الفيديو.

ونسّق بكواسة مع بن براهم في تقنية “الفار”، قبيل الموافقة على احتساب الهدف الثاني (الصورة المُدرجة أدناه).

وسجّل هدفَي تنزانيا كل من: المهاجم عبدول حميسي سليمان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45+3 (الفيديو)، والمدافع محمد حسين في الدقيقة الـ 71 (الفيديو).

وعن نفس الفوج الثاني، تتبارى موريتانيا مع مدغشقر مساء هذا الأحد.

وتضمّ المجموعة أيضا منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، وبعد تنظيم خمس جولات، يتأهّل الرائد ونائبه للدور ربع النهائي.