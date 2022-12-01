بِالفيديو: الشرطة البلجيكية توقف 53 شخصا من أنصار المنتخب المغربي

شغب الجالية المغربية بِبلجيكا في الـ 27 من نوفمبر 2022.

أوقفت الشرطة البلجيكية مساء الخميس 53 مشجعا مغربيا، وذلك بعد احتفالات بتأهل منتخبهم للدور الثاني في مونديال قطر.

واشتعلت نيران العنف بِالعاصمة البلجيكية بروكسل وأيضا مدينة أنتويرب، وهو ما استدعى تدخّل قوات الأمن.

وتحوّلت احتفالات الجالية المغربية بِتأهّل منتخبها لِثمن نهائي مونديال 2022، إلى مواجهات مع الشرطة، في سيناريو شبيه لِذلك الذي حدث الأحد الماضي.

ونقلت تقارير صحفية محلّية على لسان مسؤولين في الشرطة البلجيكية، قولهم إن أفرادا من الجالية المغربية خرّبوا بعض الممتلكات، وعرقلوا حركة المرور، وتسّببوا في إصابة 3 من أفراد الأمن بِجروح مُتفاوتة الخطورة.