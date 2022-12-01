بِالفيديو: الشرطة البلجيكية توقف 53 مغربيا بِسبب العنف
أوقفت الشرطة البلجيكية مساء الخميس 53 فردا ينتمون إلى الجالية المغربية، وذلك بِسبب أعمال العنف والشغب.
واشتعلت نيران العنف بِالعاصمة البلجيكية بروكسل وأيضا مدينة أنتويرب، وهو ما استدعى تدخّل قوات الأمن لِتحييد المُشاغبين.
وتحوّلت احتفالات الجالية المغربية بِتأهّل منتخبها لِثمن نهائي مونديال 2022، إلى أعمال عنف، في سيناريو شبيه لِذلك الذي حدث الأحد الماضي.
ونقلت تقارير صحفية محلّية على لسان مسؤولين في الشرطة البلجيكية، قولهم إن مُشاغبين من الجالية المغربية خرّبوا بعض الممتلكات، وعرقلوا حركة المرور، وتسّببوا في إصابة 3 من أفراد الأمن بِجروح مُتفاوتة الخطورة.
Les colons 🇲🇦 réitère le même bordel dans les rues qu’il y a eu pour #BELMAR, pauvre Belgique. #BEL pic.twitter.com/VXiVOXGz6l
— Dieu (@_DieuOfficiell) December 1, 2022
#Bruxelles : Excédé par les supporters marocains qui bloquent la route, un automobiliste fonce dans la foule pour passer pic.twitter.com/r4HAsponwN
— 🇨🇵 Réalité Actuelle (@Reactuelle) December 1, 2022
🇧🇪Bruxelles : Après le Match Belgique – Maroc
🔴Attaquent aux ambulances, fracassent et volent les commerces
🔴Violences préméditées ou improvisées ⁉️ pic.twitter.com/2hZ2H3CqeG
— Victor Djamba 🇨🇵🇮🇹🇨🇩🌏💯 (@VictorDjamba) November 28, 2022