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رياضة

بِالفيديو: الشرطة البلجيكية توقف 53 مغربيا بِسبب العنف

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: الشرطة البلجيكية توقف 53 مغربيا بِسبب العنف
ح.م
شغب الجالية المغربية بِبلجيكا في الـ 27 من نوفمبر 2022.

أوقفت الشرطة البلجيكية مساء الخميس 53 فردا ينتمون إلى الجالية المغربية، وذلك بِسبب أعمال العنف والشغب.

واشتعلت نيران العنف بِالعاصمة البلجيكية بروكسل وأيضا مدينة أنتويرب، وهو ما استدعى تدخّل قوات الأمن لِتحييد المُشاغبين.

وتحوّلت احتفالات الجالية المغربية بِتأهّل منتخبها لِثمن نهائي مونديال 2022، إلى أعمال عنف، في سيناريو شبيه لِذلك الذي حدث الأحد الماضي.

ونقلت تقارير صحفية محلّية على لسان مسؤولين في الشرطة البلجيكية، قولهم إن مُشاغبين من الجالية المغربية خرّبوا بعض الممتلكات، وعرقلوا حركة المرور، وتسّببوا في إصابة 3 من أفراد الأمن بِجروح مُتفاوتة الخطورة.

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