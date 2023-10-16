-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: الشنّاوي آخر ضحايا “القنّاص” سليماني

علي بهلولي
  • 654
  • 0
بِالفيديو: الشنّاوي آخر ضحايا “القنّاص” سليماني
ح.م
هدف إسلام سليماني ضد مصر جاء بعد تمريرة حاسمة من يوسف عطال.

عمّق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الإثنين الفارق، في صدارة لائحة الهدّافين التاريخيين لـ “الخضر”.

وسجّل “القنّاص” سليماني هدفا آخر لِمصلحة “مُحاربي الصّحراء”، في مرمى الحارس المصري محمد الشنّاوي (الفيديو). فبات يحوز رصيد 43 هدفا، بعد أن خاض 95 مباراة دولية.

ويتقدّم سليماني بِفارق 7 أهداف، عن الوصيف واللاعب الدولي المُعتزل عبد الحفيظ تاسفاوت.

وكان مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي قد أمضى الهدف الـ 42 الخميس الماضي، ضد منتخب جزر الرّأس الأخضر.

ويُظهر إسلام سليماني (35 سنة) أنّه ما زال يمتلك القدرات الفنية الرّاقية، لِتقديم الأفضل والأحسن في صفوف النّخبة الوطنية.

مقالات ذات صلة
مباريات المنتخب الفلسطيني رسميا في الجزائر

مباريات المنتخب الفلسطيني رسميا في الجزائر

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “لعروسي”

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “لعروسي”

فرق الشركات العمومية تبحث عن مدربين أجانب

فرق الشركات العمومية تبحث عن مدربين أجانب

تصفيات كاس آسيا والمونديال.. المنتخب الفلسطيني يسعى لاستقبال منافسيه بالجزائر

تصفيات كاس آسيا والمونديال.. المنتخب الفلسطيني يسعى لاستقبال منافسيه بالجزائر

لعروسي يدعو لاعبا مُغتربا للالتحاق بِصفوف “الخضر”

لعروسي يدعو لاعبا مُغتربا للالتحاق بِصفوف “الخضر”

هذا ما قاله مدرب المنتخب المصري عن مواجهة الجزائر

هذا ما قاله مدرب المنتخب المصري عن مواجهة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد