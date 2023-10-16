بِالفيديو: الشنّاوي آخر ضحايا “القنّاص” سليماني

هدف إسلام سليماني ضد مصر جاء بعد تمريرة حاسمة من يوسف عطال.

عمّق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الإثنين الفارق، في صدارة لائحة الهدّافين التاريخيين لـ “الخضر”.

وسجّل “القنّاص” سليماني هدفا آخر لِمصلحة “مُحاربي الصّحراء”، في مرمى الحارس المصري محمد الشنّاوي (الفيديو). فبات يحوز رصيد 43 هدفا، بعد أن خاض 95 مباراة دولية.

ويتقدّم سليماني بِفارق 7 أهداف، عن الوصيف واللاعب الدولي المُعتزل عبد الحفيظ تاسفاوت.

وكان مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي قد أمضى الهدف الـ 42 الخميس الماضي، ضد منتخب جزر الرّأس الأخضر.

ويُظهر إسلام سليماني (35 سنة) أنّه ما زال يمتلك القدرات الفنية الرّاقية، لِتقديم الأفضل والأحسن في صفوف النّخبة الوطنية.