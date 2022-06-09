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رياضة

بِالفيديو: العدّاء بوعناني يُهدي الجزائر ذهبية في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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بِالفيديو: العدّاء بوعناني يُهدي الجزائر ذهبية في البطولة الإفريقية

أهدى العدّاء أمين بوعناني الجزائر مساء الخميس، ذهبية سباق الـ 110م حواجز، في نهائي البطولة الإفريقية لِهذه السباق.

وتحتضن جزر موريس فعاليات بطولة إفريقيا لِألعاب القوى، في نسختها الـ 22، ما بين الأربعاء الماضي والأحد المقبل. بِمشاركة 14 عدّاءً جزائريا (11 لدى الذكور والبقية في صنف الإناث).

وغطّى العدّاء أمين بوعناني نهائي سباق الـ 110م حواجز، في ظرف قدره 13 ثانية و26 جزءًا من المئة. وهو ما أهّله لِنيل الميدالية الذهبية.

وحلّ في المركز الثاني العدّاء جيريمي لارارودوز من جزر موريس، بِتوقيت قدره 13 ثانية و55 جزءًا من المئة. وشغل الرّتبة الثالثة العدّاء أنطونيو ألكانا من جنوب إفريقيا، بِتوقيت قدره 13 ثانية و59 جزءًا من المئة.

ويبلغ العدّاء أمين بوعناني (الصورتان المُدرجتان) – ابن ولاية بجاية – من العمر 24 سنة.

وافتكّ العدّاءان الجزائريان سليمان مولى ورمزي عبدنوز تأشيرتَي التأهّل، لِنهائي سباق الـ 800م.

وحلّ العدّاء مولى في الصدارة بعد إجراء الدور نصف النهائي، بِتوقيت قدره 1د و46ث و22ج. وجاء زميله عبدنوز ثالثا بِتوقيت قدره 1د و46ثا و67ج.

للإشارة، فإن العدّاءين الذين يُحرزون الميداليات الذهبية في هذه البطولة الإفريقية – بينهم أمين بوعناني – يتأهّلون لِبطولة العالم المُقرّر تنظيمها بِمدينة يوجين الأمريكية، ما بين الـ 15 والـ 24 من جويلية المقبل. وقبل ذلك، يُشارك بوعناني في ألعاب البحر المتوسط بِمدينة وهران، ما بين الـ 25 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية القادم.

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