بِالفيديو: العصفورُ الاسكندنافيُّ الغِرِّيدُ “برولين”.. كيف كان وكيف أصبح!

تغيّرت كثيرا ملامح نجم كرة القدم سابقا توماس برولين، الذي تألّق في صفوف منتخب السويد ونادي بارما الإيطالي.

وساهم برولين (54 سنة) بِقوّة وفي منصب مهاجم في إحراز منتخب السويد المركز الثالث في كأس العالم 1994 بِأمريكا، وبلوغ نصف نهائي بطولة أمم أوروبا داخل القواعد عام 1992. وحَصْدِ نادي بارما الإيطالي ثلاث كؤوس خاصة بِالأندية الأوروبية الفائزة بِالكؤوس (منافسة لم يعد لها وجود)، والأوروبية الممتازة عام 1993، وكأس الاتحاد الأوروبي عامَين من بعد، وأيضا كأس إيطاليا عام 1992. فضلا عن تتويجات أخرى (الفيديو).

وعلى المستوى الفردي، نال برولين لقب هدّاف “أورو” 1992، والمركز الرابع في تصنيف جائزة “الكرة الذّهبية” 1994، خلف المُتصدّر البلغاري هريستو ستويشكوف، والوصيف روبيرتو باجيو وصاحب الرّتبة الثالثة باولو مالديني من إيطاليا. وغيرها من المكافآت.

وكان نقّاد كرة القدم يُطلقون على السويدي توماس برولين لقب “مارادونا اسكندنافيا”.

وفي أحدث ظهور إعلامي له بِإيطاليا، بدا توماس برولين وقد فقد كثيرا من أناقته، بعد أن ابتعد عن مُمارسة كرة القدم، وغزته البدانة، وتقدّم به العمر (الفيديو).

ويُذكّر توماس برولين بِنجم السّلسلة التلفزيونية الأمريكية الشّهيرة “ماك غيفر” (الفيديو)، ذلك أن بطل التمثيل ريتشارد دين أندرسون بِدوره تغيّرت كثيرا ملامحه (الصورة المُركّبة المُدرجة أدناه).