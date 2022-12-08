بِالفيديو: العلاقة ساءت بين مدرب الكاميرون وحارسه أونانا

ساءت الأوضاع داخل بيت منتخب الكاميرون، وتحديدا بين المسؤول الفني الأوّل ريغوبيرت سونغ وحارس المرمى الأساسي أندري أونانا.

وكان الناخب الوطني سونغ قد أبعد الحارس أونانا عن صفوف الفريق، بعد إجراء الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر. وفسّر القرار بـ “سبب انضباطي”.

وتداول الشارع الكاميروني، الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يُظهر الناخب الوطني ريغوبيرت سونغ يشرح لِأحدهم سبب إبعاد أندري أونانا، ويقول إن حارسه كان يرفض تنفيذ ما يُطلب منه.

وأبدى سونغ غضبه بعد نشر هذا الشريط، وقال إنه لم ينتبه إلى وجود شخص ثالث كان بِجوارهما يُوثّق حديثه عن الحارس أندري أونانا.

وأضاف الناخب الوطني الكاميروني في ظهور له عبر موقع التواصل الجتماعي “إنستغرام” قائلا إنه يحتفظ بِحقّ متابعة صاحب الفيديو قضائيا، ووصف الأمر بـ “العمل الشنيع”.

وفي الطرف المقابل، نشر الحارس الكاميروني أندري أونانا، الخميس، تغريدة عبر موقع “تويتر”، بدا وأنه يُخاطب مدربه سونغ ضمنيا، لمّا قال: “في عالم أصبح فيه الكذب عملة رائجة، فإن قول الحقيقة يُعتبر تمرّدا. الوقت كفيل بِأن يُعيد الأمور إلى نصابها”.