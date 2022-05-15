بِالفيديو: الغامبي غاساما يعود ويتورّط في فضيحة تحكيمية أخرى
عاد الحكم الغامبي بكاري غاساما مساء الأحد، لِيتورّط في فضيحة أخرى تفوح منها روائح الفساد.
وأدار الحكم بكاري غاساما مباراة نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي وضيفه أهلي طرابلس الليبي، بِرسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.
وحرم الحكم غاساما فريق أهلي طربلس الليبي من ركلتَي جزاء لا غبار عليهما في الدقيقتَين الـ 10 والـ 16، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا: إحداهما لمّا عُرقل لاعب الأهلي داخل منطقة عمليات الفريق المنافس، والأخرى لمس أحد لاعبي أورلندو بيراتس للكرة بِيده على مقربة من مرماه. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.
ولم يستسلم لاعبو أهلي طرابلس الليبي لِانحياز الحكم الغامبي، وتمكّنوا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ 89، لكن لم يكن كافيا للتأهّل. ذلك أن فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي كان قد فاز في لقاء الذهاب خارج القواعد، بِثنائية نظيفة.
غاساما يرفض منح ركلة جزاء للأهلي طرابلس.
ما رأيك؟ 🤔#كأس_الاتحاد_الأفريقي #أهلي_طرابلس pic.twitter.com/gDzxZAS4o5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2022
C’est encore lui.. Bakary Gassama prive AL ALHLY TRIPOLO d’un penalty plus que valable
بكاري غاساما يحرم الأهلي طرابلس من ركلة جزاء وااااضحة pic.twitter.com/EXU3qXfhib
— Video Football (@VideoFootball5) May 15, 2022
بكاري جاساما وتحكيم كارثي في مباراة أورلاندو بايراتس 🇿🇦 مع أهلي طرابلس الليبي في كأس الكونفدرالية
خد قرار بركلة جزاء والغي قراره بعد العودة VAR في لعبة لاتحتاج أي مراجعة ولمسة يد واضحة جدا
by @Lorenz_KO pic.twitter.com/LjpqCbOpmC
— Mohammed saied (@saiedahly) May 15, 2022