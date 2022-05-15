بِالفيديو: الغامبي غاساما يعود ويتورّط في فضيحة تحكيمية أخرى

عاد الحكم الغامبي بكاري غاساما مساء الأحد، لِيتورّط في فضيحة أخرى تفوح منها روائح الفساد.

وأدار الحكم بكاري غاساما مباراة نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي وضيفه أهلي طرابلس الليبي، بِرسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وحرم الحكم غاساما فريق أهلي طربلس الليبي من ركلتَي جزاء لا غبار عليهما في الدقيقتَين الـ 10 والـ 16، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا: إحداهما لمّا عُرقل لاعب الأهلي داخل منطقة عمليات الفريق المنافس، والأخرى لمس أحد لاعبي أورلندو بيراتس للكرة بِيده على مقربة من مرماه. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.

ولم يستسلم لاعبو أهلي طرابلس الليبي لِانحياز الحكم الغامبي، وتمكّنوا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ 89، لكن لم يكن كافيا للتأهّل. ذلك أن فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي كان قد فاز في لقاء الذهاب خارج القواعد، بِثنائية نظيفة.