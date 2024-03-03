بِالفيديو: القاسم المُشترك بين سوداني وبيتكوفيتش هو “يوغسلافيا”

استعرض اللاعب الدولي الجزائري السّابق العربي هلال سوداني مهاراته اللّغوية، في أحدث ظهور إعلاميّ له.

وراح المهاجم سوداني يتحدّث بِاللّغة السلوفينية، في انطباعات إعلامية عقب نهاية مباراة فريقه ماريبور والضيف نادي دومزالي، أُقيمت فعّالياتها مساء السبت، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة في هذا البلد (الفيديو).

وتألّق سوداني أيضا بِتسجيله ثنائية (الأوّل والثالث) في الدقيقتَين الـ 35 والـ 79 لِهذه المباراة (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 8 أهداف في بطولة سلوفينيا للموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

ويشغل نادي ماريبور الرّتبة الـ 3 بِرصيد 39 نقطة، كما تنقصه مباراة متأخّرة. ويتموقع نادي دومزالي في المركز الـ 6 بِمجموع 26 نقطة.

ونعود إلى أمر اللّغة، فالعارفون بِأمر السلوفينية والكرواتية يقولون إن لسان الشعبَين يكاد يكون واحدا، مع شيء من الاختلافات. عِلما أن سوداني يُحسن كذلك اللّغة الكرواتية، بعد أن ارتدى زيّ نادي دينامو زغرب ما بين 2013 و2018. كما أن سلوفينيا وكرواتيا كانتا أشبه بـ “مدينتَين” تابعتَين لِجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية (رفقة البوسنة والهرسك، ومقدونيا، وصربيا، والجبل الأسود)، قبل تفتّتها مطلع التسعينيات.

وفي الـ 5 من مارس 2014 بِملعب البليدة، وفي المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره السلوفيني، التي شهدت حضور أسطورة الكرة البرازيلية الرّاحل بيليه، وجد سوداني سهولة تامّة في الحديث مع بيليه، لِأن مهاجم “الخضر” يُحسن أيضا البرتغالية اللّغة الرّسمية في البرازيل، بعد أن مثّل ألوان نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي ما بين 2011 و2013.

وتكرّر هذا السّيناريو ما بين جويلية وأكتوبر 2016، لمّا انتدب اتحاد الكرة الجزائري التقني الصربي ميلوفان راييفاتس لِتدريب “مُحاربي الصّحراء”. حيث كان سوداني بِمثابة “المُترجم” والواسطة اللّغوية بين راييفاتس ولاعبي المنتخب الوطني. على اعتبار أن الصّربية تُشبه كثيرا اللّغة الكرواتية.

وفي الأخير، يكون العربي هلال سوداني – ابن الشلف (36 سنة) – قد وجّه رسالة مُبطّنة إلى النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يُجيد بِدوره 8 لغات بينها الكرواتية، من أجل جلبه إلى صفوف النّخبة الوطنية مُجدّدا. عِلما أن تاريخ الـ 25 من مارس 2021، يُشير إلى موعد آخر مباراة لِسوداني مع “الخضر”، وكانت أمام المُضيّف الزّامبي لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. أسوة بِالقنّاص إسلام سليماني الذي يبلغ من العمر 35 سنة، ويحلم أيضا بِخوض مونديال 2026.