بِالفيديو: “الكاف” أُشْبِعت محاجب وقرنطيطة بِوهران!

استلذّ الطاقم الإعلامي للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم تناول وجبتَي “المحاجب” و”القرانطيطة” بِمدينة وهران.

وتحتضن عاصمة الغرب الجزائري هذه الأيّام جزءًا من فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ونشرت “الكاف” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء شريط فيديو، يُبرز عيّنة من المطبخ الجزائري والوهراني تحديدا، وركّزت على الوجبات الشعبية.

وعرّفت “الكاف” الأفارقةَ بِوجبتَي “المحاجب” و”القرانطينة” (هكذا تُنطق في العاصمة وبعض مناطق الوطن، ويُسمّونها في وهران بِالكارانتيكا).

ويُعهد عن مطرب الأغنية الشعبية العاصمية عبد المجيد مسكود أنه يستلذّ تناول “القرنطيطة”، وأنه تناول ذات مرّة صينية (سنيوة) من هذه الأكلة دفعة واحدة! أمّا “المحاجب”، فقد لعب فيلم “إمرأتان” دورا كبيرا في الترويج لِهذه الوجبة، وبِالضّبط ابن الممثل عثمان عريوات وبهية راشدي، دون إغفال زميلهما رزقي نابتي (موح باب الواد/ رحمه الله) صائد السمك أو الحوّات، الذي كان يشتري الأكلة من الطفل إشفاقا عليه.