بِالفيديو: “الكاف” تقترح ضمنيا على بيتكوفيتش هذا اللاعب

أشادت “الكاف”، الإثنين، بِالمستوى الفني الراقي لِأحد لاعبي المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد أن قدّم هذا اللاعب عروضا فنية محترمة، في بطولة إفريقيا للعناصر المحلية “شان” 2025.

وقالت “الكاف” في تغريدة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا: “أثبت جدراته لاعبا بديلا. سفيان بيازيد سجّل 3 أهداف، وجعل من كلّ ظهور له نجاحا” (الفيديو).

وأمضى بيازيد أهدافه ضد أوغندا وغينيا كوناكري والسودان، وفي كل مرّة كان يدخل إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله المهاجم “منكود الحظّ” أيمن محيوس، هذا الأخير الذي لم يعثر طوال الدورة على مفتاح الشباك.

وتكون هذه التغريدة أشبه بِرسالة ضمنية موجّهة إلى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبيل إعلانه عن قائمة لاعبي “الخضر”. من أجل جلب مهاجم نادي مولودية الجزائر.

للذكر، فإن سفيان بيازيد – ابن بلدية النزلة (ولاية تقرت) البالغ من العمر 28 سنة – لم يسبق له تقمّص ألوان أكابر المنتخب الوطني الجزائري.