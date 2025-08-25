-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: “الكاف” تقترح ضمنيا على بيتكوفيتش هذا اللاعب

علي بهلولي
  • 232
  • 0
بِالفيديو: “الكاف” تقترح ضمنيا على بيتكوفيتش هذا اللاعب
ح.م
القميص رقم "9" لِسفيان بيازيد قبيل مواجهة جنوب إفريقيا.

أشادت “الكاف”، الإثنين، بِالمستوى الفني الراقي لِأحد لاعبي المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد أن قدّم هذا اللاعب عروضا فنية محترمة، في بطولة إفريقيا للعناصر المحلية “شان” 2025.

وقالت “الكاف” في تغريدة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا: “أثبت جدراته لاعبا بديلا. سفيان بيازيد سجّل 3 أهداف، وجعل من كلّ ظهور له نجاحا” (الفيديو).

وأمضى بيازيد أهدافه ضد أوغندا وغينيا كوناكري والسودان، وفي كل مرّة كان يدخل إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله المهاجم “منكود الحظّ” أيمن محيوس، هذا الأخير الذي لم يعثر طوال الدورة على مفتاح الشباك.

وتكون هذه التغريدة أشبه بِرسالة ضمنية موجّهة إلى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبيل إعلانه عن قائمة لاعبي “الخضر”. من أجل جلب مهاجم نادي مولودية الجزائر.

للذكر، فإن سفيان بيازيد – ابن بلدية النزلة (ولاية تقرت) البالغ من العمر 28 سنة – لم يسبق له تقمّص ألوان أكابر المنتخب الوطني الجزائري.

مقالات ذات صلة
البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 18 سنة.. الجزائري عبد القادر محرز يتوّج بالذهب

البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 18 سنة.. الجزائري عبد القادر محرز يتوّج بالذهب

“الكاف” يجمع الاتحادات الأعضاء الـ54 في الورشة الافتتاحية لبرنامج “الكاف”

“الكاف” يجمع الاتحادات الأعضاء الـ54 في الورشة الافتتاحية لبرنامج “الكاف”

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

غموض حول مستقبل حسام عوار في نادي الاتحاد السعودي

غموض حول مستقبل حسام عوار في نادي الاتحاد السعودي

رباعي الخضر في ألمانيا يقدمون عروضا متباينة

رباعي الخضر في ألمانيا يقدمون عروضا متباينة

انطلاقة واعدة لـ “السّنافر”

انطلاقة واعدة لـ “السّنافر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد