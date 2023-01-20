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رياضة

بِالفيديو: “الكاف” ستُقدّم هدّية لِهذه الطفلة الجزائرية

علي بهلولي
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بِالفيديو: “الكاف” ستُقدّم هدّية لِهذه الطفلة الجزائرية
ح.م

قال الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الجمعة، إنه سيُقدّم هدّية لِطفلة جزائرية حضرت وقائع منافسة “شان” 2023.

وطلبت “الكاف” في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجمعة، من الجمهور، أن يدلّها على الطفلة الجزائرية التي ظهرت عبر شريط فيديو تترنّم في المدرجات بِالاستماع إلى إحدى الأغاني الغربية، في مباراة بِرسم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وعلّقت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي على الطّفلة الجزائرية: “طفلة رائعة.. لديها مهارات”!

وأضافت “الكاف” أنها ستُكافئ هذه الطفلة، لكنها لم تكشف عن نوعية الهدّية.

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