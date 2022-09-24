بِالفيديو: اللاعب النيجيري الذي سجّل ضد مرماه لِمصلحة الجزائر سيغيب

تعرّض قائد منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونغ لِإصابة، وسيغيب عن المواجهة الودّية أمام الجزائر بِملعب وهران سهرة الثلاثاء المقبل.

ويشكو المدافع ويليام تروست إيكونغ إصابة، تعرّض لها خلال خوضه المباراة الودّية لِنيجيريا أمام المنتخب الوطني المحلّي، بِقسنطينة مساء الجمعة.

ولم يُوضّح اتحاد الكرة النيجيري في بيان له نشره سهرة السبت نوعية الإصابة، واكتفى بِذكر أن إيكونغ غادر معسكر “النّسور الممتازة” للعلاج، مُتمنّيا له العودة إلى الميادين في أقرب وقت مُمكن.

وبات ويليام تروست إيكونغ سابع لاعب وجّه له الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو الدّعوة، ويغيب عن مواجهة الجزائر.

وكان ويليام تروست إيكونغ قد سجّل هدفا ضد مرماه في مباراة نيجيريا والجزائر، بِرسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر (شريط الفيديو المُدرج أدناه). كما لعب أساسيا في المقابلات الأربع الأخيرة لـ “النّسور الممتازة” أمام “محاربي الصّحراء”، أعوام 2016 و2017 و2019 و2020.