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رياضة
في تصريحات للاعب الدولي الفرنسي المُعتزل فرانك لوبوف

بِالفيديو: “المغرب بلد صغير وفقير وشعبه يُعاني”

علي بهلولي
  • 1987
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بِالفيديو: “المغرب بلد صغير وفقير وشعبه يُعاني”
الأرشيف
فرانك لوبوف

أطلق اللاعب الدولي الفرنسي المعتزل فرانك لوبوف تصريحات إعلامية أثارت غضب المغربيين.

جاء ذلك في أحدث ظهور إعلامي للفرنسي فرانك لوبوف، عبر شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الأمريكية “إي آس بي آن”. حيث يُقدّم تحليلات فنية عن منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وقال فرانك لوبوف: “المغرب بلد صغير لا يظهر على الخريطة. شعبه فقير ويُعاني”.

ولجأ فرانك لوبوف بعدها إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وقال إنه تلقّى سيلا من الشتائم من طرف الجمهور المغربي، وأيضا تهديدات بِالقتل. وشدّد على أنه زار المغرب عدّة مرّات، ورأى بِأمّ عينَيه الفقر باديا على الحياة الاجتماعية للشعب المغربي.

وسبق لِفرانك لوبوف (54 سنة) في منصب مدافع، أن أحرز مع منتخب بلاده فرنسا كأس العالم 1998، وأيضا كأس أمم أوروبا 2000، وكأس القارات عام 2003، وأيضا كأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس مع نادي تشيلسي الإنجليزي عام 1998. فضلا عن تتويجات أخرى.

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