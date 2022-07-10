-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: المغرب تحتضن بطولة إفريقية في ملاعب تُهدّد بِالموت

علي بهلولي
  • 43
  • 0
بِالفيديو: المغرب تحتضن بطولة إفريقية في ملاعب تُهدّد بِالموت

تحتضن المغرب هذه الأيّام بطولة إفريقيا سيّدات لِكرة القدم، في ملاعب مدرجاتها خطر مُميت يتربّص بِالمتفرّجين.

وتُجرى هذه المنافسة بِثلاثة ملاعب، تقع في العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول، اهتراء مدرجات أحد ملاعب هذه المنافسة، وخطرها المُميت على المتفرّجين.

مقالات ذات صلة
تايدر يعود بعد غياب دام سنة ونصف

تايدر يعود بعد غياب دام سنة ونصف

“زفيزف”.. أوّل لقطة وأوّل هدف!

“زفيزف”.. أوّل لقطة وأوّل هدف!

الكونغو تطرد مُدرّبا فرنسيا استلم رشوة من المغرب

الكونغو تطرد مُدرّبا فرنسيا استلم رشوة من المغرب

قدوم وافدَين جديدَين إلى بيت شباب بلوزداد

قدوم وافدَين جديدَين إلى بيت شباب بلوزداد

فريق يُبدي استعداده لِدفع 40 مليون أورو من أجل جلب بن ناصر

فريق يُبدي استعداده لِدفع 40 مليون أورو من أجل جلب بن ناصر

بِالفيديو: بؤس الفلسفة الفرنسية في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

بِالفيديو: بؤس الفلسفة الفرنسية في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد