بِالفيديو: المغرب تحتضن بطولة إفريقية في ملاعب تُهدّد بِالموت

تحتضن المغرب هذه الأيّام بطولة إفريقيا سيّدات لِكرة القدم، في ملاعب مدرجاتها خطر مُميت يتربّص بِالمتفرّجين.

وتُجرى هذه المنافسة بِثلاثة ملاعب، تقع في العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول، اهتراء مدرجات أحد ملاعب هذه المنافسة، وخطرها المُميت على المتفرّجين.