-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: الملالي يخضع لِتدريبات “عسكرية” بِفرنسا!

علي بهلولي
  • 1449
  • 1
بِالفيديو: الملالي يخضع لِتدريبات “عسكرية” بِفرنسا!
فريد الملالي (في الأسفل، أقصى اليمين/ صورة نادي أونجي)

يخوض اللاعب الدولي الجزائري السابق فريد الملالي تدريبات “شبه عسكرية” مع فريقه أونجي الفرنسي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

واضطرّ فريد الملالي وزملائه في نادي أونجي إلى ارتداء بزّة عسكرية وخوض تدريبات شاقة، مثلما يفعل الجنود! بناءً على منهجية للتحضيرات رسمها التقني جيرالد باتيكل المدرب الجديد للفريق.

وأُجريت التحضيرات بِجزيرة “إيل دو ري” المُطلّة على المحيط الأطلسي بِالغرب الفرنسي.

ويلعب ابن الأربعاء (ولاية البليدة) وفريقه أونجي مباراة تحضيرية ضد نادي نيور من القسم الثاني الفرنسي، تُجرى فعّالياتها هذا الأحد.

ويرتبط المهاجم فريد الملالي (24 سنة) مع نادي أونجي الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

مقالات ذات صلة
مدرب الرجاء يطالب لاعبيه بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

مدرب الرجاء يطالب لاعبيه بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

“الثامنة تنادي الكناري للتحليق عاليا في سماء القارة”

“الثامنة تنادي الكناري للتحليق عاليا في سماء القارة”

بداية مغامرات ماندي في فريق “الغوّاصة الصّفراء”

بداية مغامرات ماندي في فريق “الغوّاصة الصّفراء”

قديورة يُريدها “شقراءً”!

قديورة يُريدها “شقراءً”!

تدريبات خاصة لبراهيمي

تدريبات خاصة لبراهيمي

30 مليون يورو لمن يريد بن سبعيني في الصيف الحالي

30 مليون يورو لمن يريد بن سبعيني في الصيف الحالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مهلا يا صاحب المقال

    الجزيرة المسماة "ليل دو ري" بالفرنسية "Île de Ré" هي التي تم فيها سجن نابليون بونابارت

    -2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد