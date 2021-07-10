بِالفيديو: الملالي يخضع لِتدريبات “عسكرية” بِفرنسا!

فريد الملالي (في الأسفل، أقصى اليمين/ صورة نادي أونجي)

يخوض اللاعب الدولي الجزائري السابق فريد الملالي تدريبات “شبه عسكرية” مع فريقه أونجي الفرنسي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

واضطرّ فريد الملالي وزملائه في نادي أونجي إلى ارتداء بزّة عسكرية وخوض تدريبات شاقة، مثلما يفعل الجنود! بناءً على منهجية للتحضيرات رسمها التقني جيرالد باتيكل المدرب الجديد للفريق.

وأُجريت التحضيرات بِجزيرة “إيل دو ري” المُطلّة على المحيط الأطلسي بِالغرب الفرنسي.

ويلعب ابن الأربعاء (ولاية البليدة) وفريقه أونجي مباراة تحضيرية ضد نادي نيور من القسم الثاني الفرنسي، تُجرى فعّالياتها هذا الأحد.

ويرتبط المهاجم فريد الملالي (24 سنة) مع نادي أونجي الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.